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Снаряд ВФУ взорвался у администрации Ясиноватой, выбил стекла и содрал кору с деревьев

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
12:12 03.02.2023
У здания администрация разорвался снаряд. На кадрах видно, что стекла в окнах выбиты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) накануне вечером обстреляли администрацию города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. На месте событий побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

На кадрах видно, что в здании выбиты стекла, а рядом с ним в земле образовалась воронка от снаряда. Осколком посекло дерево, на нем содрана кора. Последствия обстрела устраняются, разгребаются завалы и фанерными листами закрываются оконные проемы.

Также Закурдаев показал, как украинские боевики разнесли артиллерией рынок в Горловке. Удар был нанесен ночью, поэтому никто не пострадал.

Ранее сообщалось о теракте в Энергодаре. В результате взрыва погиб человек, предварительно полицейский.

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