Снаряд ВФУ взорвался у администрации Ясиноватой, выбил стекла и содрал кору с деревьев

У здания администрация разорвался снаряд. На кадрах видно, что стекла в окнах выбиты.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) накануне вечером обстреляли администрацию города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. На месте событий побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

На кадрах видно, что в здании выбиты стекла, а рядом с ним в земле образовалась воронка от снаряда. Осколком посекло дерево, на нем содрана кора. Последствия обстрела устраняются, разгребаются завалы и фанерными листами закрываются оконные проемы.

Также Закурдаев показал, как украинские боевики разнесли артиллерией рынок в Горловке. Удар был нанесен ночью, поэтому никто не пострадал.

Ранее сообщалось о теракте в Энергодаре. В результате взрыва погиб человек, предварительно полицейский.