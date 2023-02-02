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Рядовой при помощи БМП обеспечил прикрытие штурма российских морпехов

00:18 02.02.2023
БМП рядового Богатырева обеспечивала прикрытие подразделениям морского пехоты ВС РФ, осуществлявших штурм укрепрайона националистов. Расчет гвардии старшего лейтенанта Евсюгина оперативно уничтожил двумя ракетами воздушные цели противника.
Рядовой при помощи БМП обеспечил прикрытие штурма российских морпехов
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество, решительность и героизм в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Рядовой Константин Богатырев, механик-водитель БМП-3 подразделения морской пехоты

Боевая машина пехоты (БМП), которой управлял рядовой Константин Богатырев, во время наступления обеспечивала прикрытие подразделений морских пехотинцев. Они оказались под массированным обстрелом украинских националистов, которые действовали из замаскированной долговременной огневой позиции.

Рядовой Богатырев переместил БМП на удобную позицию, позволившую нанести из штатного вооружения смертельный удар по огневой точке противника. Это позволило сохранить жизни наступающим российским военнослужащим.

Константину поступил приказ во время начавшегося артиллерийского обстрела прикрывать подразделение наступавших морпехов. После этого штурмовым группам российских морпехов было обеспечено прикрытие БМП под управлением рядового Богатырева. Вместе с тем, без тяжелых потерь удалось оттеснить из укрепрайона оборонявшихся украинских националистов, применяя штатное вооружение.

Действия рядового Константина Богатырева позволили успешно осуществить штурм вражеского укрепрайона без потерь среди  военнослужащих ВС РФ.

© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Данил Евсюгин, начальник зенитного ракетного расчета

Гвардии старший лейтенант Данил Евсюгин осуществлял воздушную разведку, прикрывая от обстрелов РСЗО и авиаударов находившиеся в обороне подразделения ВС РФ.

Около четырех часов утра в небе появились две ракеты реактивной системы залпового огня иностранного производства, двигавшихся в направлении российских войск. Отточенные навыки расчета гвардии старшего лейтенанта Евсюгина и его профессионализм позволили уничтожить двумя ракетами воздушные цели противника.

В общей сложности за все время нахождения в районе обороны Данил уничтожил 78 воздушных целей. Действия гвардии старшего лейтенанта Данила Евсюгина позволили не допустить поражение стратегических позиций ВС РФ и важных объектов в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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