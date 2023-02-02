Рядовой при помощи БМП обеспечил прикрытие штурма российских морпехов

© Минобороны России

Рядовой Константин Богатырев, механик-водитель БМП-3 подразделения морской пехоты

Боевая машина пехоты (БМП), которой управлял рядовой Константин Богатырев, во время наступления обеспечивала прикрытие подразделений морских пехотинцев. Они оказались под массированным обстрелом украинских националистов, которые действовали из замаскированной долговременной огневой позиции.

Рядовой Богатырев переместил БМП на удобную позицию, позволившую нанести из штатного вооружения смертельный удар по огневой точке противника. Это позволило сохранить жизни наступающим российским военнослужащим.

Константину поступил приказ во время начавшегося артиллерийского обстрела прикрывать подразделение наступавших морпехов. После этого штурмовым группам российских морпехов было обеспечено прикрытие БМП под управлением рядового Богатырева. Вместе с тем, без тяжелых потерь удалось оттеснить из укрепрайона оборонявшихся украинских националистов, применяя штатное вооружение.

Действия рядового Константина Богатырева позволили успешно осуществить штурм вражеского укрепрайона без потерь среди военнослужащих ВС РФ.