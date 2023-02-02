Рядовой при помощи БМП обеспечил прикрытие штурма российских морпехов
БМП рядового Богатырева обеспечивала прикрытие подразделениям морского пехоты ВС РФ, осуществлявших штурм укрепрайона националистов. Расчет гвардии старшего лейтенанта Евсюгина оперативно уничтожил двумя ракетами воздушные цели противника.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество, решительность и героизм в зоне проведения специальной военной операции.