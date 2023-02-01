Российские артиллеристы уничтожили кочующий миномет, БМП и свыше 10 украинских боевиков

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Подполковник Юрий Гавшин, командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона

Подполковник Юрий Гавшин организовал поддержку артиллерией подразделений мотострелков ВС РФ. На переднем крае обороны он был под плотным огнем вражеской артиллерии и танков.

Юрий сумел обеспечить непрерывную работу своего самоходно-артиллерийского дивизиона и находящихся во взаимодействии артиллерийских подразделений. Все это время подполковник Гавшин находился под ударами вражеской артиллерии и минометов.

Вместе с тем, он корректировал огонь гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной артиллерийской батарей бригады, сообщая координаты целей украинских националистов.

В результате огнем российской артиллерии удалось уничтожить кочующий миномет с минометным расчетом, вражескую БМП иностранного производства и более десяти боевиков, а также подавить вражеское артиллерийское орудие.

Мужество и решительность подполковника Юрия Гавшина позволили уничтожить подразделения наступающих националистов и удержать стратегически важные высоты. Потерь среди российских войск допущено не было.