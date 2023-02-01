Российские артиллеристы уничтожили кочующий миномет, БМП и свыше 10 украинских боевиков

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Гвардии сержант Артем Томилов, командир артиллерийского орудия
При штурме боевых позиций украинских националистов гвардии сержант Артем Томилов со своим расчетом поддерживал наступление подразделений ВС РФ огнем артиллерии. По российской пехоте и артиллерийским подразделениям противник вел огонь из артиллерии. Как итог - несколько военнослужащих ВС РФ получили осколочные ранения.
Гвардии сержант Томилов с подчиненными прибыли на позиции взаимодействующего подразделения. Раненым была оказана помощь, после чего их эвакуировали в безопасное место. При этом, Артем лично вынес с поля боя на себе одного из раненных бойцов. Он доставил его в ближайший медпункт, передав его квалифицированным специалистам.
Затем гвардии сержант вернулся на линию боевого соприкосновения, эвакуировав технику и орудия из-под обстрела. После смены дислокации его расчет продолжил обстрел вражеских позиций.
В результате боя был уничтожен пулеметный расчет украинских боевиков и бронеавтомобиль. Благодаря этому российские мотострелки смогли продвинуться вперед и занять выгодные рубежи.
Ранее в Минобороны сообщали, как расчету младшего сержанта Валерия Капичникова удалось завоевать огневое превосходство. В бою расчет отражал наступление украинских националистов. Валерий своевременно передавал координаты расположения вражеских артиллерийских подразделений и корректировал огонь орудия.
Также в МО рассказали, как командир отделения автомобильного взвода сержант Сергей Фролов совершал выезды в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения для обеспечения подразделений боеприпасами. Доставив их в освобожденный населенный пункт, Сергей с отделением вступил в бой с предпринявшими попытку вернуть под свой контроль поселок националистами.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.