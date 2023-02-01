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Российские артиллеристы уничтожили кочующий миномет, БМП и свыше 10 украинских боевиков

00:33 01.02.2023
Дивизион Юрия Гавшина ликвидировал кочующий миномет с минометным расчетом противника. Расчет Артема Томилова уничтожил вражеский пулеметный расчет и бронеавтомобиль.
Российские артиллеристы уничтожили кочующий миномет, БМП и свыше 10 украинских боевиков
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, храбро и самоотверженно выполняющих боевые зада в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Подполковник Юрий Гавшин, командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона

Подполковник Юрий Гавшин организовал поддержку артиллерией подразделений мотострелков ВС РФ. На переднем крае обороны он был под плотным огнем вражеской артиллерии и танков.

Юрий сумел обеспечить непрерывную работу своего самоходно-артиллерийского дивизиона и находящихся во взаимодействии артиллерийских подразделений. Все это время подполковник Гавшин находился под ударами вражеской артиллерии и минометов.

Вместе с тем, он корректировал огонь гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной артиллерийской батарей бригады, сообщая координаты целей украинских националистов.

В результате огнем российской артиллерии удалось уничтожить кочующий миномет с минометным расчетом, вражескую БМП иностранного производства и более десяти боевиков, а также подавить вражеское артиллерийское орудие.

Мужество и решительность подполковника Юрия Гавшина позволили уничтожить подразделения наступающих националистов и удержать стратегически важные высоты. Потерь среди российских войск допущено не было.

© Минобороны России

Гвардии сержант Артем Томилов, командир артиллерийского орудия

При штурме боевых позиций украинских националистов гвардии сержант Артем Томилов со своим расчетом поддерживал наступление подразделений ВС РФ огнем артиллерии. По российской пехоте и артиллерийским подразделениям противник вел огонь из артиллерии. Как итог - несколько военнослужащих ВС РФ получили осколочные ранения.

Гвардии сержант Томилов с подчиненными прибыли на позиции взаимодействующего подразделения. Раненым была оказана помощь, после чего их эвакуировали в безопасное место. При этом, Артем лично вынес с поля боя на себе одного из раненных бойцов. Он доставил его в ближайший медпункт, передав его квалифицированным специалистам.

Затем гвардии сержант вернулся на линию боевого соприкосновения, эвакуировав технику и орудия из-под обстрела. После смены дислокации его расчет продолжил обстрел вражеских позиций.

В результате боя был уничтожен пулеметный расчет украинских боевиков и бронеавтомобиль. Благодаря этому российские мотострелки смогли продвинуться вперед и занять выгодные рубежи.

Ранее в Минобороны сообщали, как расчету младшего сержанта Валерия Капичникова удалось завоевать огневое превосходство. В бою расчет отражал наступление украинских националистов. Валерий своевременно передавал координаты расположения вражеских артиллерийских подразделений и корректировал огонь орудия.

Также в МО рассказали, как командир отделения автомобильного взвода сержант Сергей Фролов совершал выезды в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения для обеспечения подразделений боеприпасами. Доставив их в освобожденный населенный пункт, Сергей с отделением вступил в бой с предпринявшими попытку вернуть под свой контроль поселок националистами.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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