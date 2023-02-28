Русские хакеры из RaHDit рассекретили данные азовцев*

На сайте были опубликованы прописка украинских боевиков, сведения об их участии в боевых действиях, послужные списки и награждения.

© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress

Несколько тысяч файлов с данными националистов из «Азова»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) появились в Сети. Их выложила группа RaHDit («Злые русские хакеры»), взломав компьютеры кадровой службы полка.

Огласке были преданы личные данные бойцов (сведения о паспорте, прописка, участие в боевых действиях, послужные списки и награждения). Информация опубликована на портале «НемеZида».

В середине февраля русские хакеры заявили о взломе сайта военной базы США Рамштайн. Нарушить работу интернет-ресурса удалось хакерам из группировки Killnet.

Также были атакованы и интернет-ресурсы НАТО. Под удар попал и портал штаба Сил специальных операций.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.