Русские хакеры заявили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн

Опытным путем было выявлено, что сайт не доступен ни в Берлине, ни в Брюсселе.

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Члены хакерской группировки Killnet заявили, что им удалось взломать сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.

«Отвалилась база, как-то так», - следует из сообщения в Telegram-канале We are Killnet.

В РИА Новости добавили, что проверили работу сайта в Брюсселе и выяснили, что он не доступен. При попытке открыть его страница загружается, затем на сайте появляется сообщение о том, что время ожидания закончилось. Если открывать сайт из Берлина, то появляется изображение с эмблемой Объединенного авиационного командования НАТО.

Сегодня ночью стало известно, что хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО, в том числе портал штаба Сил специальных операций. В ноябре прошлого года под прицелом группировки XakNet оказалось Министерство финансов Украины. В общей сумме они смогли похитить более миллиона файлов из почты чиновников.