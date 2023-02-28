Предупреждая вероломство: Кириллов отметил бесперспективность готовящейся провокации Запада с химоружием в зоне СВО

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На спутниковом снимке, представленном в Министерстве обороны России, железнодорожный вокзал Краматорска и цеха местного металлургического комбината, куда, согласно разведданным, еще в первой половине февраля были доставлены американские отравляющие вещества.

Неделю назад бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что наша страна готовится применить химическое оружие на территории Украины. Для специалистов Генерального штаба это лишь подтвердило данные о масштабных поставках боевой химии на Украину и готовящейся провокации на линии соприкосновения.

«10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. Вагон был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников Службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов», - сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге.

Как уточнил Кириллов, груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков. Восемь из них имели знак химической опасности, надпись BZ и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись CS RIOT, три - CR RIOT с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия.

«Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения. 19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой», - заметил начальник войск РХБЗ.

По данным Минобороны России, как раз эти боеприпасы и снаряжены поражающими химическими элементами. Кстати, американцы еще в 1990 году заявили о полном уничтожении того самого вещества BZ, которое теперь поставлено на Украину, что говорит о том, что, по меньшей мере, образцы запрещенного всеми конвенциями химического оружия в США до сих пор есть.

«Напомню, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество BZ является контролируемым химикатом и входит во второй список. Его применение запрещено статьей первой КЗХО. Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушение памяти. Вещество BZ является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны», - констатировал Игорь Кириллов.

Также боевые отравляющие вещества применялись американцами и в Афганистане, Ираке и Сирии. Причем Вашингтон обвинял в этом правительства Афганистана, Ирака и Сирии. Провокации «Белых касок» - когда люди в обычных марлевых повязках работают на месте якобы удара боевым химическим веществом - не выдерживают никакой критики. Но для США этого было достаточно, чтобы нанести массированные ракетные удары по ряду сирийских объектов.

«Хотел бы предупредить, что развернутые в районе спецоперации российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. В связи с этим Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокации с химикатами в условиях ведения боевых действий», - подчеркнул Кириллов.

По словам Игоря Кириллова, наши военные лаборатории позволяют со стопроцентной точностью определить не только сам тип примененного отравляющего вещества, но и страну-производителя. Так что расчет, что в условиях боевых действий будет невозможно организовать международное расследование, безосновательно. Организаторы в любом случае будут выявлены и наказаны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов