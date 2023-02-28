МО РФ: Запад ошибочно рассчитывает на успешную химпровокацию на Украине
По словам Игоря Кириллова, страны Запада рассчитывают на то, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование возможной провокации.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Страны Запада ошибочно рассчитывают на успех провокации с химическими веществами на Украине. Российское Минобороны может установить страну-производителя химикатов. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Глава войск РХБЗ отметил, что страны Запада полагают, что международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование в условиях боевых действий. Следовательно, вину возложат на Россию, а реальные организаторы и исполнители смогут избежать наказания.
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