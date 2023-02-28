Опубликовано видео с пострадавшими при аварийной посадке вертолета под Мурманском

Судя по кадрам, один из пострадавших получил травму головы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры доставки в больницу пострадавших при жесткой посадке вертолета в Мурманской области. К месту инцидента прибыло несколько медицинских машин.

Судя по кадрам, один из пассажиров вертолета получил травму головы - медики уже обработали рану. О состоянии остальных пострадавших пока неизвестно.

Напомним, гражданский вертолет совершил жесткую посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска. Пострадали как минимум четыре человека. Всего на борту, предварительно, находились девять человек. Пострадавших доставят в Ловозерскую центральную больницу.