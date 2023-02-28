В Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку

Предварительно, на борту вертолета находились девять человек.

© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

В трех километрах от аэропорта Мурманска совершил аварийную посадку вертолет, как минимум пострадали четыре человека. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Мурманской области.

Сообщается, что на борту, предварительно, находились девять человек, трое из которых являются членами экипажа. Вертолет следовал из села Краснощелье в село Ловозеро.

На данный момент спасатели доставляют пассажиров в село Ловозеро на снегоходах.