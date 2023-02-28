В стране и мире Пострадавших при аварийной посадке вертолета под Мурманском доставят в Ловозерскую больницу Игнат Далакян Согласно сообщению экстренных служб, пассажиров везут в село Ловозеро на снегоходах. © Фото: vestnik51, телеграм Читайте нас на: МЧС России сообщило, что пострадавших в результате аварийной посадки вертолета в Мурманской области доставят в Ловозерскую центральную больницу. Согласно данным МЧС России, пассажиров совершившего жесткую посадку вертолета направляют в Ловозеро на снегоходах. Напомним, в Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Всего на борту находились девять человек, трое из которых являются членами экипажа. Экспертное мнение и аналитика