Они считают, что победа России неизбежна, а США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном. Признание Киевом поражения могло бы помочь избежать больших потерь.

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Слова Зеленского об ухудшении положения украинских боевиков в Артемовске подверглись сильной критике читателей издания Daily Mail. Пользователи портала считают, что Киеву стоит признать поражение и вывести свои войска, пока еще не поздно.

«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», - отметил один из пользователей.

Читатель Denn считает, что Киеву нужно было сдаться еще две недели назад. Такое решение помогло бы избежать больших потерь.

«Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Артемовск, не заботясь о жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», - написал Denn.

По словам Mandatesheep, поражение Украины в конфликте очевидно. А Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в сохранении Восточной Украины.

«Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от Восточной Украины ничего не останется. Ужасно», - отметил Mandatesheep.

Пользователь RA согласился и добавил, что США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном.

«Как уже говорилось много раз, люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят, когда даже такие глупцы, как Нуланд, осознают ситуацию (так же, как они сделали это в Афганистане)», - написал RA.

По мнению James scl, «произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь регион Донбасса», что станет «еще одним огромным унижением для США и НАТО».

Напомним, взятие Артемовска в кольцо является лишь вопросом времени. Ранее ВС РФ смогли освободить Николаевку и взять под огневой контроль трассу из Часова Яра. Остается взять дорогу Часов Яр - Артемовск под полный контроль, и ключевой на данном этапе освобождения Донбасса город окажется в окружении.

В Минобороны России сообщили, что наступление ВС РФ на Артемовск является успешным в том числе и благодаря своевременной, «в кратчайшие сроки» подаче боеприпасов для штурмовых подразделений.