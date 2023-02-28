В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британцы пророчат Украине поражение после слов Зеленского об Артемовске

Вероника Волосунова
15:34 28.02.2023
Они считают, что победа России неизбежна, а США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном. Признание Киевом поражения могло бы помочь избежать больших потерь.
Британцы пророчат Украине поражение после слов Зеленского об Артемовске
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Слова Зеленского об ухудшении положения украинских боевиков в Артемовске подверглись сильной критике читателей издания Daily Mail. Пользователи портала считают, что Киеву стоит признать поражение и вывести свои войска, пока еще не поздно.  

«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», - отметил один из пользователей.

Читатель Denn считает, что Киеву нужно было сдаться еще две недели назад. Такое решение помогло бы избежать больших потерь.   

«Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Артемовск, не заботясь о жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», - написал Denn.

По словам Mandatesheep, поражение Украины в конфликте очевидно. А Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в сохранении Восточной Украины.

«Любой человек поймет, что Украина проигрывает этот конфликт. США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от Восточной Украины ничего не останется. Ужасно», - отметил Mandatesheep.

Пользователь RA согласился и добавил, что США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном.

«Как уже говорилось много раз, люди должны смотреть правде в глаза. Украина не сможет победить, и США ее бросят, когда даже такие глупцы, как Нуланд, осознают ситуацию (так же, как они сделали это в Афганистане)», - написал RA.

По мнению James scl, «произойдет неизбежное, и Россия в конечном итоге возьмет под контроль весь регион Донбасса», что станет «еще одним огромным унижением для США и НАТО».

Напомним, взятие Артемовска в кольцо является лишь вопросом времени. Ранее ВС РФ смогли освободить Николаевку и взять под огневой контроль трассу из Часова Яра. Остается взять дорогу Часов Яр - Артемовск под полный контроль, и ключевой на данном этапе освобождения Донбасса город окажется в окружении.

В Минобороны России сообщили, что наступление ВС РФ на Артемовск является успешным в том числе и благодаря своевременной, «в кратчайшие сроки» подаче боеприпасов для штурмовых подразделений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 В стране и мире
Видео
Путин призвал ФСБ пресечь активизацию «мрази», пытающейся расколоть Россию
16:22 В стране и мире
Пострадавших при аварийной посадке вертолета под Мурманском доставят в Ловозерскую больницу
13:51 В стране и мире
В НАТО назвали «отдаленной перспективой» членство Украины в альянсе
12:50 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не поступится новыми регионами и Конституцией в случае переговоров с Киевом
12:07 В стране и мире
Небо на Петербургом открыто после временной приостановки полетов
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.