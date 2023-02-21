МО РФ: заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки

В МО РФ заявили, что подача боеприпасов для штурмовых подразделений выполняется в кратчайшие сроки, благодаря чему российские войска успешно наступают на Артемовск.

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Снабжение штурмовых подразделений добровольцев выполняется в кратчайшие сроки, что обеспечивает успешное наступление российских войск на Артемовск. Об этом заявили в Минобороны.

«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом в МО РФ ответили на появившиеся в сети заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи на данном направлении.

По данным министерства обороны, с 18 по 20 февраля этого года они получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все участники спецоперации, включая добровольцев, должны быть обеспечены социальными гарантиями в равном объеме. Глава государства также отметил, что все они выполняют свой священный долг перед Родиной.