Почему полное окружение Артемовска является вопросом времени

В конце недели ВС РФ взяли Клещеевку, небольшое село южнее Артемовска. Теперь осталось взять под контроль дорогу Часов Яр-Артемовск и ключевой город будет взят в кольцо.

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В конце недели ВС РФ освободили Николаевку, под нашим огневым контролем трасса из Часова Яра, и, как только эта дорога перейдет под полный контроль, Артемовск - ключевой город на данном этапе освобождения Донбасса - будет полностью взят в кольцо и начнется его освобождение.

Сейчас основная тактика наших штурмовых подразделений - избегая лобовой атаки, отрезать врагу пути снабжения, душить его в мини-котлах. Клещеевка - небольшое село южнее Артёмовска. Боевики всеми силами пытались удержать его несколько недель. Но так и не отстояли.

«При штурме здесь находилась группировка полка "Азов"* (запрещен в РФ), находили иностранные шевроны. Видимо, иностранцы были», - рассказал российский военнослужащий.

С потерей Клещеевки украинские войска лишились стратегической высоты на подступах к Артемовску. Днем и ночью оттуда их выбивала российская артиллерия снарядами всех калибров, выжигали тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Противник отступил с огромными потерями в живой силе и технике.

«Танк забрали и американскую брендли по типу БМП - тоже будет работать в наших интересах», - добавил российский военнослужащий.

Из освобожденной Клещеевки российские войска и подразделения штурмовиков эвакуировали мирных жителей, чтобы они не попали под обстрелы националистов, которые в отчаянии стали бить по жилому сектору.

«В основном рассказывали, что их грабили, мародерили по несколько раз, забирали технику», - российский военнослужащий о жизни мирного населения в Клещеевке при украинских боевиках.

В самом Артемовске местные жители тоже устали от Киевского режима. Даже несмотря на то, что рядом с их домами рвутся снаряды, люди отказываются покидать город вместе с украинскими боевиками. Многие и вовсе ждут российскую армию.

На оборону города командование украинских боевиков перебрасывает все новые и новые резервы, не считаясь с потерями. Их уже не скрывают и среди иностранных боевиков. На этой неделе домой из «Бахмутской мясорубки», как Артемовск прозвали на Западе, сбежали два норвежских наемника после того, как были тяжело ранены при артобстреле.

На подступах к городу российские военные ведут ожесточенные бои, чтобы взять город в клещи и выйти на город Часов Яр через который из Краматорска и Славянска снабжается украинская группировка. По сути, Артемовск все ближе и ближе к тому, чтобы оказаться в огневом кольце.

«Город постепенно проваливается в оперативное окружение. Сейчас бои ведутся и за сам город, и, что немаловажно, за основную артерию украинских войск - дорогу Часов Яр - Артемовск. Собственно, когда она будет взята под контроль, город будет в полном оперативном окружении», - заявил Ян Гагин, советник главы ДНР.

Украинских боевиков сейчас выдавливают и на других участках спецоперации. Планомерное продвижение наших войск идет под Донецком.

«Противник ищет всевозможные способы и защититься, и выбить нас с уже достигнутых позиций. Но это мы все пресекаем, работаем и продвигаемся все дальше и дальше», - сказал командир огневого взвода гаубичной артиллерии.

Экипажи бьются за то, чтобы отбросить врага подальше от родных городов. На неделе под контроль добровольцев из штурмовых отрядов перешло село Благодатное. Этот населенный пункт расположен между уже освобожденным Соледаром и Артемовском, за который сейчас идут бои. Взятие села позволило перерезать один из основных путей снабжения группировки националистов на этом направлении. Теперь полное окружение врага - всего лишь вопрос времени.

Подробности об основной тактике наших штурмовых подразделений и как мы отрезаем украинских националистов от Артемовска смотрите в сюжете программы «Главное» с Ольгой Беловой.

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов.