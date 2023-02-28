Состояние Романа Костомарова остается стабильно тяжелым
Сообщается, что самочувствие российского фигуриста не позволяет бодрствовать в течение долгого времени.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Состояние здоровья российского фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым.
«Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», - сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что показатели олимпийского чемпиона Романа Костомарова стали улучшаться. Ему провели несколько процедур очистки крови, передавали «Известия».
До этого появлялась информация, что российский спортсмен полностью потерял зрение на правый глаз. Сообщалось, что у Костомарова на глазном яблоке отсутствует хрусталик.