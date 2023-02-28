Состояние Романа Костомарова остается стабильно тяжелым

До этого появлялась информация, что российский спортсмен полностью потерял зрение на правый глаз . Сообщалось, что у Костомарова на глазном яблоке отсутствует хрусталик.

«Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», - сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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