В НАТО назвали «отдаленной перспективой» членство Украины в альянсе

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Североатлантический альянс рассматривает Украину как своего будущего члена. Однако фактическое членство не случится в ближайшей перспективе. Это заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдаленная перспектива», - приводит его слова RT.

Столтенберг добавил, что альянс в настоящее время более заинтересован в сохранении Украины как суверенного и независимого государства.

Ранее генсек организации выразил уверенность, что только поставки оружия обеспечат крепкий мир на Украине. На Мюнхенской конференции по безопасности он добавил, что ранее призывал всех членов НАТО поставлять Киеву современное оружие, включая танки.

Также Столтенберг сообщил, что отверг просьбу Киева о поставках ему кассетных бомб. Вместе с тем он подтвердил, что на Украину идут поставки артиллерии и других видов оружия, «но не кассетные бомбы».