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Столтенберг уверен, что только поставки оружия обеспечат крепкий мир на Украине

Игнат Далакян
16:18 17.02.2023
Согласно заявлению Столтенберга, НАТО все еще готово «поддерживать Украину так долго, как потребуется».
Столтенберг уверен, что только поставки оружия обеспечат крепкий мир на Украине
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что устойчивый и продолжительный мир на Украине возможно достичь только поставками оружия. Об этом генсек Североатлантического альянса заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация. Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине - это дать им военную поддержку», - цитирует РИА Новости Столтенберга.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса также добавил, что ранее призывал всех членов НАТО поставлять украинской стороне современное оружие, включая танки. Согласно словам Столтенберга, в военном блоке постоянно идет обсуждение вопросов поставок и НАТО все еще готово поддерживать Украину «так долго, как потребуется».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военные запасы Североатлантического альянса и Европейского союза истощены из-за поставок на Украину. Генеральный секретарь военного блока считает увеличение производства военных запасов единственным решением этого вопроса.

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