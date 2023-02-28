Штурмовики Су-25 и Су-34 нанесли удар по позициям иностранных наемников в зоне СВО

Наша авиация наносит удары по опорным пунктам, складам боеприпасов и горючего, бронетехнике и местам скопления формирований украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские ударные самолеты Су-25 «Грач» и Су-34 «Утенок» Восточного военного округа (ВВО) поддерживают наступление пехоты на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кадры боевой работы самолетов показало Министерство обороны России.

Экипажи самолетов взаимодействуют в воздухе для огневого поражения опорных пунктов, бронированной техники, а также прикрытия войск ВВО с воздуха. На кадрах видно, как пара штурмовиков атакует позиции украинских боевиков и иностранных наемников. Самолеты движутся на бреющем полете. Так штурмовики дольше остаются незамеченными для систем ПВО противника, чтобы застать его врасплох ракетным ударом. Истребители Су-34 прикрывают «Грачей» с воздуха.

Целями авиации становятся укрепления и опорные пункты врага, склады боеприпасов и горючего, бронетехника и места скопления формирований украинских боевиков.

Ранее экипажи вертолетов Ми-8, Ми-35 и Ка-52 отработали боевое патрулирование в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.