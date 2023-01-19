В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве оператора «Ржавчины»

Ирина Елагина
20:06 19.01.2023
Жертвой случайного выстрела на съемочной площадке стала 21-летняя оператор Галина Хатчинс.
Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве оператора «Ржавчины»
Читайте нас на:

Прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис приняла решение о привлечении актера Алека Болдуина к уголовной ответственности по делу о смерти оператора Галины Хатчинс, погибшей в октябре 2021 года от выстрела на съемочной площадке. Известному американскому актеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

«Алеку Болдуину было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве. Оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид также было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве», - сообщает Fox News со ссылкой на окружного прокурора.

В аппарате окружного прокурора отметили, что понадобилось весьма продолжительное время, чтобы «изучить всеобъемлющий отчет шерифа округа Санта-Фе».

Прежде всего полицию интересовало, как боевые патроны попали на съемочную площадку. По данным следствия, оружейник Ханна Гитеррес-Рид и помощник режиссера Дэйв Холлс были единственными членами съемочной группы, которые, как полагают, могли прикасаться к этому оружию.

Напомним, что речь идет о событиях октября 2021 года, когда от выстрела на съемочной площадке фильма «Ржавчина» погибла 21-летняя оператор Галина Хатчинс , кроме того режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. До сих пор остается загадкой, кто и зачем зарядил бутафорский пистолет боевыми патронами вместо холостых.

Штатная камера сотрудника полиции запечатлела первые мгновения после выстрела. На кадрах видно, как оператору Галине Хатчинс и режиссеру Джоэлу Соусе оказывают медицинскую помощь. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов
18:14 Армия
Ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море
15:54 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о занятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении
15:21 В стране и мире
Видео
Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности
14:21 В стране и мире
Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС после «Союза МС-23»
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.