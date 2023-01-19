Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве оператора «Ржавчины»

Прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис приняла решение о привлечении актера Алека Болдуина к уголовной ответственности по делу о смерти оператора Галины Хатчинс, погибшей в октябре 2021 года от выстрела на съемочной площадке. Известному американскому актеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

«Алеку Болдуину было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве. Оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид также было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве», - сообщает Fox News со ссылкой на окружного прокурора.

В аппарате окружного прокурора отметили, что понадобилось весьма продолжительное время, чтобы «изучить всеобъемлющий отчет шерифа округа Санта-Фе».



Прежде всего полицию интересовало, как боевые патроны попали на съемочную площадку. По данным следствия, оружейник Ханна Гитеррес-Рид и помощник режиссера Дэйв Холлс были единственными членами съемочной группы, которые, как полагают, могли прикасаться к этому оружию.

Напомним, что речь идет о событиях октября 2021 года, когда от выстрела на съемочной площадке фильма «Ржавчина» погибла 21-летняя оператор Галина Хатчинс , кроме того режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. До сих пор остается загадкой, кто и зачем зарядил бутафорский пистолет боевыми патронами вместо холостых.

Штатная камера сотрудника полиции запечатлела первые мгновения после выстрела. На кадрах видно, как оператору Галине Хатчинс и режиссеру Джоэлу Соусе оказывают медицинскую помощь.