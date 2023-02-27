Сийярто: ООН должна предоставить механизм расследования аварий на «Северных потоках»

ООН может стать площадкой для диалога даже между врагами, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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ООН должна предоставить механизм расследования аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», - цитирует его RT.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что организация должна играть более важную роль в этом деле, потому что под ее контролем можно построить диалог даже между врагами.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил о непричастности РФ к подрыву трубопроводов. Он считает, что подобные действия были бы бессмысленны. В то же время Херш уверен, что виновником аварий на «Северных потоках» могли стать США.