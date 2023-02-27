Опубликовано видео с угрозами полицейских жительнице Берлина, принесшей цветы к танку Т-72

По словам женщины, немецкая полиция пригрозила отвести ее в неизвестном направлении за возложенный к танку букет цветов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На видео попал разговор полицейских с россиянкой, принесшей цветы к танку Т-72 в Берлине. На кадрах видно, как она о чем-то спрашивает сотрудников правоохранительных органов. Тон разговора кажется спокойным.

Однако, как потом призналась сама женщина, за брошенный букет ее пригрозили отвести в неизвестном направлении. На ее вопрос, существует ли соответствующий закон, запрещающий возлагать к танку цветы, полицейские ответили отрицательно.

Подбитый Т-72 выставили в столице Германии у посольства РФ в качестве провокации. Местные жители сразу понесли к нему цветы, в акции принял участие даже потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, возложив две тысячи роз.