Со слов женщины, которая принесла букет цветов к танку Т-72 в Берлине, полицейские пригрозили отвести ее в неизвестном направлении.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Живущая в Берлине россиянка рассказала о полицейском произволе у подбитого танка Т-72, который выставили у посольства РФ в качестве провокации. Жители Берлина, среди которых было много местных, сразу понесли к танку цветы.

Среди них оказалась и собеседница «Звезды», но правоохранители быстро объяснили ей, чем чревато проявление неугодной гражданской позиции.

«Я положила на танк цветы, потому что посчитала это очень важным для меня. Это мой танк, мои люди, моя страна, моя Россия. Ко мне потом подошли полицейские, отвели в сторону и начали угрожать. Я спросила, есть ли закон, запрещающий мне возлагать цветы на этот танк. Они ответили, что такого закона нет, но они могут меня отвести куда-то и что-то сделать. Я сказала, что они не имеют на это никакого права и отошла от них», - рассказала женщина.

Ранее потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка принял участие в возложении цветов на сгоревший танк. Александр фон Бисмарк принес к импровизированному мемориалу две тысячи роз. Данная акция ожидаемого возмутила проукраинских активистов, которые в течение всего дня ломают и топчут цветы.