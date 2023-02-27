Три взрыва прогремели в Хмельницком на Украине

© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

В городе Хмельницкий на Украине прогремели три взрыва. Об этом проинформировал глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий. Взрывы произошли в городе в ночь на 27 февраля.

«Раздался взрыв в Хмельницком. Детали впоследствии. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!», - приводит RT слова Гамалия.

Незадолго до этого в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирена прозвучала в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, 23 февраля ряд украинских Telegram-каналов сообщили о взрывах в Киеве.