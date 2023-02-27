В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины в ночь на 26 февраля включили вой сирен воздушной тревоги

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Вой сирен воздушной тревоги прозвучал посреди ночи с воскресенья на понедельник в шести регионах Украины.

Из-за угрозы бомбардировок сирены включили в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации РИА Новости, ранее тревожные сирены завыли в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, что Украина живет в состоянии повышенной тревожности и рева сирен воздушной тревоги с 10 октября 2022 года - в этот день Россия приняла решение об ответных мерах на теракт на Крымском мосту, устроенный киевскими силовиками.

ВС России почти четыре месяца бомбят объекты энергетики, военные заводы и базы на всей украинской территории.

Накануне сирены воздушной тревоги работали в четырех украинских регионах.



