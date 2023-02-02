В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Марочко: Киев устраивает братские могилы в воронках от снарядов, чтобы скрыть потери

Анастасия Бобылева
07:52 02.02.2023
Боевики устраивают стихийные захоронения в воронках от артиллерии, уверен подполковник ЛНР в отставке Марочко.
Марочко: Киев устраивает братские могилы в воронках от снарядов, чтобы скрыть потери
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как, по его мнению, Киев скрывает боевые потери. Он заявил, что украинские боевики устраивают массовые захоронения военных, погибших на севере Луганской Народной Республики.

«На Купянском направлении на севере ЛНР вооруженные формирования Украины устраивают стихийные захоронения», - поделился он с РИА Новости.

Марочко уточнил, что братские могилы делают в воронках от крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По его словам, известно уже о пяти таких захоронениях. В каждом из них находится около десяти тел.

По мнению подполковника, братские могилы могут делать, чтобы скрыть реальные потери на поле боя. Он подчеркнул, что возможность забрать тела у Киева есть, однако он ей не пользуется.

Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики усиливают позиции в районе Часова Яра недалеко от Артемовска. Они возводят новые фортификационные сооружения и работают над оборудованием огневых точек. Подполковник выразил уверенность, что в случае поражения в Артемовске националистам придется отходить именно в Часов Яр.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:12 Армия
Видео
Добровольцы из Турции проходят боевое слаживание в запорожском батальоне
05:00 Армия
Видео
Ракетный полк ПГРК «Ярс» приступил к боевому патрулированию в Барнаульском ракетном соединении
04:02 В стране и мире
Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО
00:00 Армия
Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы
20:35 В стране и мире
Видео
Аналитик из США Риттер: торговля оружием из Украины налаживалась годами
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.