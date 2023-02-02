Марочко: Киев устраивает братские могилы в воронках от снарядов, чтобы скрыть потери

Боевики устраивают стихийные захоронения в воронках от артиллерии, уверен подполковник ЛНР в отставке Марочко.

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как, по его мнению, Киев скрывает боевые потери. Он заявил, что украинские боевики устраивают массовые захоронения военных, погибших на севере Луганской Народной Республики.

«На Купянском направлении на севере ЛНР вооруженные формирования Украины устраивают стихийные захоронения», - поделился он с РИА Новости.

Марочко уточнил, что братские могилы делают в воронках от крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По его словам, известно уже о пяти таких захоронениях. В каждом из них находится около десяти тел.

По мнению подполковника, братские могилы могут делать, чтобы скрыть реальные потери на поле боя. Он подчеркнул, что возможность забрать тела у Киева есть, однако он ей не пользуется.

Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики усиливают позиции в районе Часова Яра недалеко от Артемовска. Они возводят новые фортификационные сооружения и работают над оборудованием огневых точек. Подполковник выразил уверенность, что в случае поражения в Артемовске националистам придется отходить именно в Часов Яр.