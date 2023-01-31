Марочко: украинским националистам придется отходить в Часов Яр в случае отступления из Артемовска

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Как считает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, командование украинских националистов сейчас находится перед трудным выбором, какой город оставить - Артемовск или Часов Яр.

«Все понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они ни сражались, как бы ни упирались, им нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта. Выбраны запасные позиции в населенном пункте Часов Яр. Он находится западнее Артемовска», - сообщил Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

Марочко отметил, что ранее в этом городе уже располагалась группировка украинских националистов. В населенном пункте имеется много складов и лечебных заведений, что свидетельствует об оборудованной инфраструктуре. «Фортификационные заведения неплохие», - добавил он.

Подполковник Народной милиции ЛНР также считает, что украинским националистам сейчас придется выбирать - покинуть Артемовск или продолжить направлять туда новые силы, но в ущерб Часовому Яру.

Эксперт добавил, что город Красный Лиман в ДНР, который украинские боевики отбили 1 октября, могут освободить раньше Артемовска. «Мои коллеги высказывают такое мнение, что Красный Лиман мы можем взять даже раньше, чем Артемовск. Я тоже придерживаюсь такой точки зрения», - предположил он.

Ранее в результате удара ВСУ из HIMARS по больнице в Новоайдаре ЛНР погибли 14 человек. По данным Минобороны РФ, еще 24 человека пострадали. В ведомстве добавили, что удар по гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением со стороны украинских боевиков.