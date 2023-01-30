Марочко: Киев усиливает позиции в районе Часова Яра недалеко от Артемовска

Отмечается, что боевики возводят новые фортификационные сооружения и работают над оборудованием огневых точек в указанном районе.

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Украина усиливает позиции в районе Часова Яра недалеко от Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения», - заявил он.

Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения части украинских войск в Донбассе. Российские войска ведут активное наступление на этом направлении. Украинский президент Владимир Зеленский признал ситуацию тяжелой для Киева.