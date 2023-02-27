На 55-м километре МКАД заметили колонну «Ярсов»

Напомним, «Ярсы» Тейковского соединения выдвинулись в Алабино для участия в Параде Победы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На 55 километре МКАД замечена колонна колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Движение установок удалось запечатлеть на видео.

Напомним, сегодня «Ярсы» Тейковского соединения выдвинулись в Подмосковье на полигон Алабино. Комплексы примут участие в Параде Победы на Красной площади. Стратегическим ракетчикам, отправившимся в Подмосковье, предстоят ежедневные тренировки.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетный полк в городе Бологое Тверской области заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс».