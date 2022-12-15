Каракаев: ракетный полк в Бологом заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс»
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в программе «Между тем» заявил, что ракетный полк в городе Бологое Тверской области заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс».
«Как правило, задачи обеспечения новыми видами оружия и постановки на боевое дежурство, конечно, приходятся на конец года. И вот сегодня ракетный полк в Тверской области в Бологовском соединении заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс"», - сказал он.
Каракаев добавил, что ко Дню РВСН на боевое дежурство также будет поставлен еще один ракетный полк в Ясненском ракетном соединении на комплекс «Авангард».
Ранее «Звезда» рассказала, как ставят на боевое дежурство межконтинентальные ракеты в Козельске. Военнослужащие Козельской дивизии ракетных войск стратегического назначения прошли необходимую подготовку для работы с этим грозным оружием и готовы заступить на боевое дежурство.