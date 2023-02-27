Большинство россиян считают значимым митинг-концерт в «Лужниках» для бойцов СВО

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Митинг-концерт в поддержку участников СВО, прошедший 22 февраля в Москве на стадионе «Лужники», является значимым для участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Так, согласно результатам исследования, 79% опрошенных отметили значимость такого мероприятия. Только 14% респондентов сказали об обратном, 7% дать оценку событию не смогли.

Отмечается, что больше половины опрошенных, а именно 65%, сообщили о положительных эмоциях после концерта. Безразличными остались 11% гостей, 12% рассказали о негативных впечатлениях после мероприятия.

Напомним, митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества посетили более 200 тысяч человек. На мероприятии выступил с речью президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия гордится нашими бойцами и сегодня их поддерживает вся страна. По словам подполковника ВДВ Фролова, речь Путина вызывает уверенность в нашей победе.

За пределами стадиона были развернуты полевые кухни. Все гости могли бесплатно получить горячий чай, каши и сосиски.