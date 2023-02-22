Подполковник ВДВ Фролов: речь Путина в «Лужниках» вызывает уверенность в нашей победе

Офицер Воздушно-десантных войск Андрей Фролов заявил, что увидел единение народа во время митинга-концерта в московских «Лужниках».

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Подполковник 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Андрей Фролов, который стоял на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что увидел настоящее единение народа во время митинга-концерта на московском стадионе «Лужники».

«Переполняет просто буря чувств и эмоций. Это действительно единение народа. Вот эта радость, эта возвышенность и гордость за наш великий народ, за наше великое государство. Речь нашего Верховного главнокомандующего вызывает бурю эмоций и, конечно, уверенность в нашей победе», - сказал он в беседе со «Звездой».

Напомним, президент Владимир Путин выступил на одной сцене с участниками специальной военной операции по защите мирного Донбасса. Российский лидер поздоровался за руку с каждым из них под громогласные аплодисменты и приветственные крики многотысячной аудитории.

На митинге-концерте глава государства заявил, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Путин также отметил, что страна гордится нашими военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне спецоперации.