Президент России приехал на праздничное мероприятие, приуроченное к грядущему Дню защитника Отечества.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве.

Путин заявил, что сейчас в рамках специальной военной операции идут бои на исторических рубежах России. Он выразил восхищение участниками СВО и подчеркнул, что их сейчас поддерживает вся страна.

Президент отметил, что те, кто поддерживает вклад бойцов, в какой-то мере тоже являются защитниками Отечества - от работников предприятий ОПК до медицинского персонала, работников транспорта и так далее.

«Все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества», - подчеркнул Путин.

Ранее Путин встретился с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину.