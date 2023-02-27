Патрушев обсудил вопросы сотрудничества с президентом Алжира
Сообщается, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев сегодня был принят президентом Алжира в рамках рабочей поездки в эту страну.
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Секретарь Совбеза безопасности России Николай Патрушев обсудил вопросы сотрудничества с президентом Алжира. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Патрушев был принят президентом Абдельмаджидом Теббуном сегодня в рамках рабочей поездки в Алжир.
«Николай Патрушев, в частности, отметил, что Россия рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых внешнеполитических партнеров, подчеркнув, что по большинству вопросов международной и региональной повестки позиции наших стран близки или совпадают», - говорится в сообщении.
Ранее Николай Патрушев заявил, что украинцы гибнут по вине Запада, спровоцировавшего конфликт.
Кроме этого, секретарь Совбеза России связал уход США из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению против России.