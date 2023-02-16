Патрушев заявил, что украинцы гибнут по вине Запада, спровоцировавшего конфликт

По словам Патрушева, в поздравлении Байдена сербов было лицемерно предложено «призвать РФ к ответу» за события на Украине.

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев назвал лицемерным поздравление американского президента Джо Байдена с Днем государственности Сербии за идею «призвать Россию к ответу» за ситуацию на Украине. С таким заявлением секретарь Совбеза РФ выступил на совещании в Челябинске.

«Обратили внимание на поздравление, направленное президентом США руководству Сербии в связи с днем ее государственности. В нем Белграду лицемерно предложено "призвать Россию к ответу" за события на Украине и поддержать украинский народ», - цитирует РИА Новости Николая Патрушева.

Согласно его словам, президент США умолчал о том, что вина за гибель украинцев лежит именно на Соединенных Штатах и Западе, которые спровоцировали конфликт между двумя братскими народами.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ связал уход американцев из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению против Российской Федерации. Как сообщил Патрушев, по их собственным оценкам, подготовка киевского режима к наступательным действиям шла успешно.