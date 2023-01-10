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Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению против России

Сергей Лебедев
12:52 10.01.2023
Это подтверждают и слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению против России
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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США решили вывести войска из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», - сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Николай Патрушев также напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что если бы Соединенные Штаты не покинули Афганистан, то они не смогли бы оказывать серьезную военную поддержку Украине.

«Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима», - добавил Николай Патрушев. 

Напомним, секретарь Совбеза РФ также отметил, что важно иметь такую армию и спецслужбы, чтобы ни у кого даже мысли не возникало воевать с Россией. Такая необходимость, по его мнению, связана с возникновением новых военных угроз.

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