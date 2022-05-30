В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования после отказа от Болонской

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев отметил, что национальную систему образования необходимо создавать с учетом позитивного опыта Болонской.

© Фото: Валерий Шустов, РИА Новости

Отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в российских вузах. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. С его слов, для создания национальной системы образования необходимо использовать позитивный опыт Болонской.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года <...>, речь идет о формировании национальной системы», - сказал Афанасьев «Интерфаксу».

Как пояснил чиновник, новая система будет ориентирована на национальные интересы и интересы самих студентов. Решение о переходе учащихся с двухступенчатой на одноступенчатую систему будет приниматься для каждой области отдельно, подчеркнул Афанасьев.

Двадцать четвертого мая министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что РФ будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Болонскую систему Фальков назвал пройденным этапом и призвал развивать уникальную российскую систему образования.