Фальков: РФ отойдет от Болонской и сформирует свою систему высшего образования

По мнению Фалькова, к системе надо относиться как к прожитому этапу.

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Российская Федерация будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», - цитирует Фалькова «Интерфакс».

Ранее Валерий Фальков рассказал, что Минобрнауки планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании. Новые документы планируется выдавать не в отдельных вузах, а по всей Российской Федерации по единым стандартам.