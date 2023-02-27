Минобороны России сообщает о поражении центра радиоэлектронной разведки врага в Киевской области

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Минобороны России заявляет о поражении украинского центра радиоэлектронной разведки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ», - сообщил Конашенков.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, был поражен и украинский оперативный центр специальных операций «Запад», который находился в района города Хмельницкий.

Удалось уничтожить и вражескую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Андреевки в ДНР, а также украинскую РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 в районе Доброполья в том же регионе России.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточные итоги боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневое поражение было нанесено 98 артиллерийским подразделениям украинских боевиком, а также другим войскам врага в 173 районах.

Был отмечен и вклад российских зенитчиков за последние сутки. Они сбили четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS. Также было уничтожено пять вражеских беспилотников в районе Кременной, Стельмаховки (ЛНР), Кременца, Новоандреевки (ДНР), а также Крынок (Херсонская область).

Конашенков озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 248 беспилотников, 406 ЗРК, 8 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 574 единиц специальной военной автотехники.