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Минобороны России сообщает о поражении центра радиоэлектронной разведки врага в Киевской области

14:43 27.02.2023
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что пораженный вражеский центр находился в районе населенного пункта Бровары.
Минобороны России сообщает о поражении центра радиоэлектронной разведки врага в Киевской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявляет о поражении украинского центра радиоэлектронной разведки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ», - сообщил Конашенков. 

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, был поражен и украинский оперативный центр специальных операций «Запад», который находился в района города Хмельницкий. 

Удалось уничтожить и вражескую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Андреевки в ДНР, а также украинскую РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 в районе Доброполья в том же регионе России. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточные итоги боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневое поражение было нанесено 98 артиллерийским подразделениям украинских боевиком, а также другим войскам врага в 173 районах. 

Был отмечен и вклад российских зенитчиков за последние сутки. Они сбили четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS. Также было уничтожено пять вражеских беспилотников в районе Кременной, Стельмаховки (ЛНР), Кременца, Новоандреевки (ДНР), а также Крынок (Херсонская область). 

Конашенков озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 248 беспилотников, 406 ЗРК, 8 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 574 единиц специальной военной автотехники. 

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