В МО РФ сообщили о поражении украинского склада боеприпасов под Артемовском

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении вражеского склада с боеприпасами в района города Артемовск в ДНР. Он принадлежал 72-й мехбригаде украинских боевиков.

«В районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ», - сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Новомарково наши войска уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37. Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что ВС РФ продолжают наступать на Донецком направлении. Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины на данном направлении в живой силе и военной технике. По его словам, в личном составе противник потерял более 250 человек. Также уничтожены два украинских танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм буксируемая гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах Угледара, Никольского, Пречистовки и Зеленого Гая. За сутки на этих направлениях противник потерял до 95 своих боевиков. В районе Червоного уничтожен склад украинских боеприпасов. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков. В районе Снигиревки уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.