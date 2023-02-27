В МО РФ заявили о поражении оперативного центра спецопераций «Запад» украинских боевиков

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что вражеский центр специальных операций находился в районе города Хмельницкий.

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Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили оперативный центр специальных операций «Запад» украинских боевиков. Он располагался в районе города Хмельницкий. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также был поражен центр радиоэлектронной разведки украинских националистов, располагавшийся в районе населенного пункта Бровары Киевской области. В районе Андреевки уничтожена вражеская огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а под Добропольем в ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Ранее ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удар по пункту управления 127-й бригады территориальной обороны. Он находился в районе населенного пункта Перемога в Харьковской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов