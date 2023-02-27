Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на востоке Турции в понедельник, 27 февраля.

© Видео: Evrim Özoğuz, twitter © Фото: Evrim Özoğuz, twitter

В Сети было опубликовано видео обрушения дома во время землетрясения в Турции. Здание обрушилось в считаные секунды, подняв огромное облако пыли.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке страны в понедельник, 27 февраля. Его очаг находился на глубине двух километров.

В начале февраля Турцию потрясла серия мощных землетрясений, в результате которых была серьезно повреждена инфраструктура некоторых городов. По последним данным, жертвами бедствия стали 44 218 человек.