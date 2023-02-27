В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР

Россию на учениях представляли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», несущий гиперзвуковое оружие, и средний морской танкер «Кама».

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Минобороны России сообщает о завершении военно-морских учений России, Китая и ЮАР в Индийском океане.

«Участники учения в течение трех дней отработали формирование многонационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах, задачи противоминной обороны на переходе морем с выполнением стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину», - говорится в сообщении.

Также боевые корабли трех стран провели артиллерийские стрельбы по морской цели и отточили тактику освобождения захваченного судна с заложниками. Участники учений потренировались оказывать помощь терпящему бедствие на море кораблю и спасать плавающих на воде людей.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в ряде эпизодов к делу привлекался корабельный вертолет Ка-27, действовавший с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Россию представили сам фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. Китай прислал фрегат «Жичжао», эсминец «Хуайнань» и судно обеспечения «Кэкэсилиху». Со стороны ЮАР в учениях был задействован фрегат «Менди».

В МО РФ добавили, что отряд кораблей СФ продолжает выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов