«Адмирал Горшков» поразил торпеду условного противника в Атлантическом океане

Для поражения цели была выполнена условная стрельба антиторпедой из малогабаритного противолодочного комплекса.

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Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал в Атлантическом океане задачи по противоторпедной защите корабля. Соответствующие учения были проведены при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением торпеды противника антиторпедой.

Расчет, находящийся на главном командном пункте, выполнил нормативы по обнаружению торпеды, движущейся в сторону корабля, и маневрированию от нее.

Для поражения цели была выполнена условная стрельба антиторпедой из малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет», предназначенного для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль.

Плавание фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» в отряде кораблей и среднего морского танкера «Кама» проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

В январе этого года экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно отработал применение гиперзвуковых ракет «Циркон» на дальности более 900 километров. Эффективность пуска составила одну единицу, то есть были подтверждены все те характеристики, которые закладывались в данный комплекс, заявил командир фрегата Игорь Крохмаль.

Кроме того, данный фрегат обладает собственной вертолетной площадкой. Ранее Минобороны России опубликовало кадры посадки Ка-27 на палубу «Адмирала Горшкова». При этом отмечалось, что она была выполнена при сильном волнении моря и порывах ветра скоростью около 15 м/с.