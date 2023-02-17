НАСА и Роскосмос вместе продолжают выяснять причину утечки на «Прогрессе»

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Сотрудники НАСА сотрудничают с коллегами из Роскосмоса, чтобы общими усилиями разобраться в причинах разгерметизации обшивки и утечки на грузовом корабле «Прогресс». О совместной работе космических ведомств двух стран рассказал на брифинге представитель программы МКС Джефф Аренд.

«Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжают изучать утечку», - приводит РИА Новости слова Аренда.

Представитель НАСА напомнил, что экипаж Международной космической станции с помощью манипулятора Canadarm провел фотофиксиацию повреждений грузового корабля, и уточнил, что дополнительную съемку планируется провести после намеченной на субботу расстыковки «Прогресса», что позволит «узнать больше в предстоящие дни».

Напомним, что 11 февраля Роскосмос объявил о нештатной ситуации - разгерметизации теплового контура грузового корабля «Прогресс МС-21», пристыкованного к МКС. Космический грузовик провел на орбите более трех месяцев, по плану его «командировка» должна завершиться 18 февраля, экипаж станции все подготовил для расстыковки. 14 февраля космонавты провели обследование неисправной системы охлаждения корабля с помощью манипулятора американского сегмента станции. По предварительным данным, причиной утечки могло стать столкновение с микрометеоритом.