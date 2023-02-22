«Адмирал Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей на учения с ЮАР и КНР
Многоцелевой фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Военно-морского флота России прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей для участия в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР. Соответствующие кадры публикует Минобороны.
Основное внимание в ходе выполнения тренировочных задач будет уделено противодействию угрозам безопасности в море и демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию региональной стабильности.
В порту Ричардс-Бей российский фрегат посетил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры посадки Ка-27 на вертолетную площадку «Адмирала Горшкова». Она была успешно выполнена в сложных погодных условиях. По данным оборонного ведомства, перед этим вертолет провел воздушную разведку по маршруту следования фрегата.
Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.