Армия «Адмирал Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей на учения с ЮАР и КНР Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей на совместные учения с ЮАР и КНР. Там его посетил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Многоцелевой фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Военно-морского флота России прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей для участия в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР. Соответствующие кадры публикует Минобороны. Основное внимание в ходе выполнения тренировочных задач будет уделено противодействию угрозам безопасности в море и демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию региональной стабильности. В порту Ричардс-Бей российский фрегат посетил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Ранее Минобороны России опубликовало кадры посадки Ка-27 на вертолетную площадку «Адмирала Горшкова». Она была успешно выполнена в сложных погодных условиях. По данным оборонного ведомства, перед этим вертолет провел воздушную разведку по маршруту следования фрегата. Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика