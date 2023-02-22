Армия Армия Армия

«Адмирал Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей на учения с ЮАР и КНР

06:25 22.02.2023
Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в порт Ричардс-Бей на совместные учения с ЮАР и КНР. Там его посетил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Многоцелевой фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Военно-морского флота России прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей для участия в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР. Соответствующие кадры публикует Минобороны.

Основное внимание в ходе выполнения тренировочных задач будет уделено противодействию угрозам безопасности в море и демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию региональной стабильности.

В порту Ричардс-Бей российский фрегат посетил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры посадки Ка-27 на вертолетную площадку «Адмирала Горшкова». Она была успешно выполнена в сложных погодных условиях. По данным оборонного ведомства, перед этим вертолет провел воздушную разведку по маршруту следования фрегата.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 Армия
В Минобороны прокомментировали заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов для штурмовых отрядов
20:23 В стране и мире
МИД РФ: решение Москвы по ДСНВ обратимо в случае проявления политической воли со стороны США
19:07 В стране и мире
Украинские разведчики признались в использовании американского вертолета Black Hawk
18:30 В стране и мире
Совет Роскосмоса одобрил продление работы российского сегмента МКС до 2028 года
19:40 В стране и мире
Видео
Ван И сравнил со скалой прочность отношений Китая и России
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.