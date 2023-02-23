МО РФ: киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

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Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, фиксируется скопление украинских военных и техники вблизи границы. Об этом сообщает Минобороны России.

«Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику... В настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы», - говорится в сообщении.

Помимо этого, развертывается артиллерия на позициях, отмечено беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации над территорией республики, добавили в ведомстве. В МО заметили, что провокация украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, который развернут в Приднестровье на законных основаниях.

«Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», - подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что киевский режим готовится к вооруженной провокации против Приднестровья с привлечением националистического батальона «Азов»*. В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать наступление Вооруженных сил РФ с территории Приднестровья, считают в ведомстве.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.