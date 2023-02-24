МИД РФ: провокации США, НАТО и Киева в отношении Приднестровья будут рассматриваться как атака на Россию

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Любые действия Соединенных Штатов Америки, стран-членов Североатлантического альянса или Украины, которые будут представлять угрозу безопасности проживающих в Приднестровье граждан РФ или российскому миротворческому контингенту, будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», - говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.

Отмечается, что ВС РФ обеспечат защиту россиян, российского миротворческого контингента, а также военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенных пунктах Колбасна в данном регионе.

В российском внешнеполитическом ведомстве также указали, что Москва выступает за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем.

Ранее в Минобороны России сообщили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, фиксируется скопление украинских военных и техники вблизи границы. Кроме того, развертывается артиллерия на позициях, отмечено беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации над территорией республики, добавили в ведомстве. В МО РФ заметили, что провокация украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, который развернут в Приднестровье на законных основаниях.