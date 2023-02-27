Два человека пострадали после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске
После взрыва газа в Ульяновске были эвакуированы 10 человек. Сообщается, что пострадали два человека. Один госпитализирован. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Ранее приводилась информация, что 12 человек погибли после взрыва газа в Новосибирске. Трагедия произошла 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной. В результате взрыва были частично обрушены два подъезда.
После этого глава государства Владимир Путин выразил соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Он предложил помощь со стороны федеральных органов, если она понадобится, во время встречи с представителями авиационной отрасли. На ней находился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.