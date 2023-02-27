Рогов предупредил, что Киев потеряет много живой силы, «если сунется» с наступлением

Также Владимир Рогов сказал, что Россия осведомлена об этих планах.

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Киевский режим рискует лишиться значительного числа своих вооруженных сил при попытке провести весной контрнаступление. В частности, Украина планирует «вбить клин в фронт России на юге» - между Крымом и материковой частью страны.

В Запорожье данному намерению Киева предрекли «перелом хребета». Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков. И эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», - приводит агентство его слова.

Рогов добавил, что Россия осведомлена об этих планах и «наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от поставленного Украине оружия.

Также приводились слова бывшего советника Пентагона Макгрегора, рассказавшего о потерях польских наемников в зоне спецоперации. Он сообщил, что в настоящее время на Украине уже 20 тысяч военнослужащих из Польши. Около 2500 из них погибли и похоронены на кладбищах в Польше.