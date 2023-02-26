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Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о потерях польских наемников в зоне СВО

Ян Брацкий
22:58 26.02.2023
По данным отставного советника Пентагона Дугласа Макгрегора, на Украине сейчас находятся 20 тысяч наемников из Польши.
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о потерях польских наемников в зоне СВО
© Фото: Jakob Ratz, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Около 2,5 тысяч польских наемников погибли в ходе боевых действий на Украине. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2 500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», - рассказал офицер в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

До этого Макгрегор прогнозировал полный разгром 30-тысячного контингента наемников на Украине. По его мнению, никакие поставки вооружения из США не изменят ситуацию «на земле».

Польские наемники погибают не только в сражениях с российскими военнослужащими, но и от рук украинских националистов. Ранее в ДНР сообщили о расстреле группы поляков боевиками киевского режима. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, инцидент произошел в Угледаре. Причиной расправы, предположительно, стали разногласия между украинцами и поляками.

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