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Рахманов: Россия ведет исследования по ядерным мини-установкам для неатомных подлодок

10:46 27.02.2023
По словам главы ОСК Алексея Рахманова, ядерная энергетическая установка - это оптимальный способ получить лучшие характеристики за меньшие деньги.
Рахманов: Россия ведет исследования по ядерным мини-установкам для неатомных подлодок
© Фото: Минобороны России
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Глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что Россия ведет исследования по созданию ядерной мини-установки для дизель-электрических подводных лодок. 

«Придумать компактный источник энергии в виде маленькой ядерной установки - тема интересная. Исследования в этой области ведутся», - заметил Рахманов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ядерная энергетическая установка - это оптимальный способ получить лучшие характеристики за меньшие деньги. Правда, как уточнил глава ОСК, вопрос, для какого класса подлодок можно ее применять, все еще открыт. 

Кроме этого, Алексей Рахманов заявил, что ВМФ России получит до июля 2023 года 4 корабля, запланированных к передаче в 2022-м. 

Ранее корреспондент «Звезды» опубликовал первые кадры транспортировки авианосца «Адмирал Кузнецов» в Кольский залив.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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